VIDEO | Lieto fine per la coppia di cigni salvati a Sestri Ponente: "adottati" da Villa Serra

Lieto fine per la storia della coppia di cigni recuperata alla Marina di Sestri Ponente: i due animali sono stati ora accolti a Villa Serra dove potranno vivere liberi e protetti.

Riavvolgendo il nastro, la femmina era stata presa in carico al Cras di Campomorone lo scorso gennaio: aveva un rigonfiamento sospetto nella zona del collo, rivelatosi poi essere composto da spazzatura. Plastica e polistirolo, che la cigna aveva ingoiato scambiandoli per cibo. Siccome i cigni sono animali monogami, molto legati al proprio compagno, era stato portato al Cras anche il maschio per non dividere la coppia. Una separazione, infatti, secondo il personale di Enpa Genova avrebbe significato un'enorme sofferenza a livello emotivo per entrambi.

La degenza è dunque continuata nei recinti della struttura, in una voliera dedicata, dove la femmina si è ripresa con la compagnia del partner, seguita e curata da veterinari e volontari.

Si avvicinava il giorno della liberazione, ma il personale di Enpa Genova non voleva correre il rischio che i cigni potessero ingoiare altra immondizia, dunque si sono attivati per cercare una soluzione, trovandola in Villa Serra: "Grazie alla collaborazione e alla disponibilità del presidente di Amici di Villa Serra, i cigni sono stati trasportati in questo bellissimo parco dove potranno vivere liberi ma protetti".