Giornata Mondiale del Cane: i consigli per andare al ristorante con Fido

Alcuni consigli per portare il cane al ristorante in tutta serenità

In occasione della Giornata Mondiale del Cane (26 agosto), TheFork, piattaforma leader per la prenotazione online dei ristoranti, ha raccolto alcuni consigli per portare il cane al ristorante in tutta serenità.

Sono ormai anni che i cani sono accolti nei ristoranti, con il personale che spesso offre loro anche ciotole con acqua fresca e biscottini. Metodo del tutto impeccabile per la fidelizzazione del cliente che però, dal lato suo, spesso non è in grado di gestire il cane in questi contesti… Come fare quindi? Ecco un breve vademecum stilato da Gianfranco Cancelli, Istruttore Cinofilo e Presidente dell'Associazione il Collare d'Oro A.N.C.Ass. "APS”.