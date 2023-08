Come si evolveranno gli animali nel futuro?

Gli esseri umani sono unici sulla Terra. Per quanto ne sappiamo, siamo l'unica specie vivente a sviluppare un'intelligenza superiore, indossare abiti, cucinare il cibo, inventare smartphone e poi rimanere bloccati quando dimentichiamo le nostre password.



Ma cosa succederebbe se gli esseri umani si estinguessero improvvisamente? Quali altri animali potrebbero evolversi per avere l'intelligenza e le capacità per creare società grandi e complesse come le nostre?



Nel 1981 fu pubblicato un libro straordinario: After Man: A Zoology of the Future, di Dougal Dixon. La premessa del libro è semplice: prendi la Terra oggi, rimuovi gli umani e lascia che l'evoluzione faccia il suo corso per 50 milioni di anni. Quali nuovi animali si evolvono?



Dixon, ha prodotto un libro incredibilmente dettagliato e ponderato, in cui i principi della teoria evolutiva e dell'ecologia sono rigorosamente applicati.

After Man: il libro di Dougal Dixon

Il libro è ambientato nel Cenozoico, che Dixon chiama il "Postomico". In questo periodo il mondo è totalmente differente da come lo conosciamo: Europa e Africa si sono fuse, chiudendo il Mar Mediterraneo; l'Asia e il Nord America si sono scontrati e hanno chiuso lo stretto di Bering. Il Sud America si è separato dall'America Centrale, mentre l'Australia si è scontrata con l'Asia meridionale, sollevando una catena montuosa oltre le montagne dell'Estremo Oriente che è diventata la catena più estesa e più alta del mondo, più grande persino dell'Himalaya.

Addirittura, parti dell'Africa orientale si sono separate per formare una nuova isola chiamata Lemuria.

Nel libro sono descritte e illustrate oltre cento future specie animali. I gruppi principali includono i "rabbucks", discendenti di conigli che riempiono le nicchie ecologiche di cervi, zebre, giraffe e antilopi; "gigantelopi", discendenti di antilopi che comprendono ciò che prima erano elefanti, giraffe, alci, buoi muschiati, rinoceronti e altri grandi erbivori; "vortici" e "porpini", discendenti di pinguini evoluti per riempire la nicchia acquatica dei cetacei; e i ratti predatori.



Ci sono anche creature più bizzarre come i "raboons", i "night stalker", un gigantesco pipistrello predatore dal naso a foglia, il "saltatore del deserto", un gigantesco dipodide simile a un canguro, ma anche un discendente dello scoiattolo grigio orientale che ha sviluppato una forma simile a un verme e grandi incisivi.

Dougal Dixon ha studiato geologia all'Università di St Andrews, e ha scritto altri due libri simili di biologia speculativa. Nel 1988 fu pubblicato The New Dinosaurs: An Alternative Evolution, che esplorava un mondo in cui l'estinzione di massa della fine del Cretaceo non aveva spazzato via i dinosauri; e Man after Man: An Anthropology of the Future, uscito nel 1990, dove ha ipotizzato l'evoluzione della nostra specie nei prossimi cinque milioni di anni.

Articolo originale su Today.it