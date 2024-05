Capriolo incastrato in un cancello, intervento dei vigili del fuoco

Intervento di salvataggio dei vigili del fuoco di Chiavari nella mattinata di oggi, lunedì 6 maggio.

I pompieri sono intervenuti a Sestri Levante, in via Villa Carmelo, verso le 7 del mattino per salvare un capriolo in difficoltà, rimasto incastrato in un cancello. A chiamarli, un residente che aveva assistito alla scena.

L'animale fortunatamente è stato trovato in buone condizioni ed è stato liberato dopo aver utilizzato un divaricatore per allargare le sbarre del cancello.