Cucciolo di capriolo colpito con un decespugliatore: portato al Cras in fin di vita

Era nascosto tra l'erba alta, il piccolo di capriolo colpito accidentalmente con un decespugliatore sulle alture di Genova.

A chiamare i soccorsi, la stessa persona che era impegnata nelle operazioni di sfalcio di un prato e che si è subito resa conto di aver involontariamente ferito all'occhio un animale selvatico. Il piccolo è stato portato al Cras di Campomorone, dove è immediatamente parso traumatizzato e in fin di vita. "La presenza del segnalante sul terreno sin dalla mattina - spiegano i veterinari del centro - aveva purtroppo spaventato e tenuto lontana la madre, che non ha quindi potuto occuparsi e dare il latte al cucciolo per parecchio tempo".

Il capriolo è arrivato dunque a Campomorone molto disidratato e magro, ma non solo: "Purtroppo è molto probabile che dall'occhio in cui è stato ferito non riacquisterà mai più la vista".

Ma cosa si può fare per evitare che si ripetano episodi simili? Il Cras spiega: "In piena primavera, tosare il prato può essere pericoloso per la fauna selvatica - spiegano dal Cras -. Nidi, piccoli ricci, leprotti e caprioli rischiano di essere feriti o uccisi durante le operazioni di questo tipo. Vi invitiamo dunque ad aspettare qualche settimana prima di falciare". Se ritardare lo sfalcio non dovesse essere possibile, il consiglio è di controllare attentamente i prati prima, per verificare la presenza di animali nascosti nell'erba.