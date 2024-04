Caprioli incastrati in ringhiere: doppio salvataggio dei vigili del fuoco

Doppio intervento dei vigili del fuoco di Chiavari nella mattinata di oggi, mercoledì 3 aprile. I pompieri sono intervenuti in due occasioni per salvare caprioli in difficoltà: il primo intervento è avvenuto a Moneglia, mentre il secondo sulle alture di Chiavari. In entrambi i casi, gli animali erano rimasti incastrati in una ringhiera.

Fortunatamente, uno dei due caprioli è stato trovato in buone condizioni di salute ed è stato subito liberato. L'altro, invece, era ferito: dunque è stato consegnato alle guardie zoofile per ricevere le cure necessarie.

Lieto fine dunque in entrambi i casi: il doppio intervento dei vigili del fuoco, chiamati da cittadini che hanno visto i due animali in difficoltà, ha infatti permesso di salvarli.