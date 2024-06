Cani a catena, Liguria ancora senza divieto: la protesta degli animalisti

Liguria, Sardegna e Sicilia sono le uniche regioni in Italia che non hanno una normativa di divieto di detenzione di cani a catena. E scatta la protesta degli animalisti che chiedono "subito un'ordinanza regionale estiva che introduca il divieto di tenere i cani legati a catena così da evitare che, con l'arrivo del caldo e l'aumento del pericolo incendi, i cani legati muoiano tra atroci sofferenze perché non possono sfuggire al fuoco o alla calura estrema".

Queste le parole di Green Impact, Fondazione Cave Canem e Animal Law Italia, che aderiscono alla coalizione #Liberidallecatene, che hanno scritto una lettera ai presidenti di otto regioni e di una provincia autonoma che non hanno norme o le hanno inefficienti.

Se la Liguria, insieme alla Sardegna e alla Sicilia, non ha ancora norme, Val d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Bolzano, Molise, Basilicata, Calabria, hanno una normativa ritenuta dalle associazioni totalmente inefficace.

"L'ordinanza regionale serve a prevenire quella che si presenta come una possibile tragedia annunciata - scrive la coalizione #Liberidallecatene - in considerazione dell'elevato numero di cani presenti in aree di campagna lontane dai centri abitati, che non possono essere salvati in caso di un incendio. Tale ordinanza assicurerebbe il pieno rispetto della normativa penale di tutela degli animali, nonché della costituzione, che include la protezione degli animali tra i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 9, così come recentemente modificato".