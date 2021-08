Tutti i cani in cerca di famiglia a Genova - Agosto 2021

Guardare i loro occhioni pieni di speranza è un colpo al cuore: questi cani, che a volte devono fare i conti con un passato doloroso alle spalle, vorrebbero trovare finalmente una famiglia amorevole. Il Canile Municipale Monte Contessa, gestito dall'Associazione Una, ha raccolto le loro storie e i loro dati, sperando di condividere al massimo le informazioni per poter dare un futuro migliore sia ai suoi ospiti, sia agli umani che vorranno adottarli.

Accogliere in casa un cane, infatti, è un'esperienza che riempie di allegria, amore e affetto le proprie giornata: è un gesto di grande solidarietà e responsabilità, non privo di impegno, ma in grado di rendere la vita migliore.

Vediamo insieme alcuni dei cani di Monte Contessa in cerca di casa, che non vedono l'ora di conoscere la loro nuova famiglia (qui è a disposizione l'elenco completo).

Gordon

Data di nascita: 2015

Razza: Jack Russell

Sesso: maschio

Taglia: piccola

Gordon è un Jack Russell a pelo duro, di piccole dimensioni ma grande carattere. Abbandonato dalla sua famiglia perché mordace, quasi sicuramente il suo atteggiamento è dovuto a un passato non proprio piacevole. Ma se si ha la fortuna di entrare nelle sue grazie è un cane molto dolce e coccolone. Non ha molta simpatia per gli altri cani, incompatibile con gatti e piccoli animali. La famiglia ideale per lui è giovane e dinamica, disposta a rispettare i suoi tempi. Preferibile adozione senza bambini piccoli e in un contesto familiare tranquillo. Richiesto percorso conoscitivo.

Info: 010 8979374 - adozioni@unaonlusgenova.org - info@unaonlusgenova.org

Puky

Data di nascita: 2016

Razza: incrocio

Sesso: maschio

Taglia: media

Puky da qualche settimana vive in canile. La sua vita è cambiata improvvisamente e si sente spaesato. È buono, ma ha bisogno dei suoi tempi per fidarsi. Però poi diventa molto coccolone. Gli altri cani non li considera, i gatti invece non gli piacciono proprio. Patisce tanto a vivere in un box, non è abituato. È giovane e ha tanta energia da scaricare. Preferibilmente potrebbe vivere in un contesto tranquillo, magari con uno spazio esterno.

Tony

Data di nascita: 2016

Razza: incrocio

Sesso: maschio

Taglia: media

Tony da qualche mese è in canile. Inizialmente non si fida delle persone, chi deciderà di adottarlo dovrà fare un percorso di conoscenza e avere molta pazienza. Con il mondo esterno non ha problemi, non ha paura dei rumori, delle macchine. Con i cani va a simpatie. È arrivato dal sud anni fa pieno di speranza, ora si ritrova a vivere rinchiuso in un box.