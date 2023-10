Cani bagnini della Sics ricevuti dal sindaco Bucci a Tursi

Finita la stagione balneare i cani bagnini Dylan, Wispa e Isotta sono stati ricevuti dal sindaco Bucci per un ringraziamento nel suo ufficio. Le tre unità cinofile dei volontari della Sics - Squadra italiana cani salvataggio sono state accompagnate a Tursi dai loro conduttori e il loro portavoce Gino Candeloro.

"I nostri amici a quattro zampe hanno svolto un servizio fondamentale in estate per la sicurezza di piccoli e grandi bagnanti sulle nostre spiagge - ha poi commentato Marco Bucci sui social - Grazie a questi cani e a tutti i volontari della Sics per il loro prezioso lavoro".

Grazie a un accordo con il Municipio Ponente e la Guardia Costiera di Genova, quest'estate il presidio dei nuclei cinofili della Sics è tornato per il 12esimo anno consecutivo a Voltri tutte le domeniche più la giornata di Ferragosto a partire dal 6 agosto. Numerosi gli interventi e i salvataggi, soprattutto durante le giornate di onda lunga quanto diversi bagnanti hanno faticato a riconquistare la riva, ma grazie ai preparatissimi Labrador e Golden Retriever anche i protagonisti di queste disavventure hanno un ricordo meno traumatico di quanto accaduto. Come una bambina di 10 anni, residente a Voltri, che nonostante il mare mosso ha voluto raggiungere il papà in acqua e alla fine si sono trovati entrambi in difficoltà tra le onde o una 22enne di origini polacche al mare per festeggiare il suo addio al nubilato, che si è tuffata ma si è trovata subito dopo in difficoltà ed è stata portata a riva dai Sics.

La squadra quest'anno ha anche ricevuto un riconoscimento a San Rocco di Camogli dove da 62 anni si tiene il Premio internazionale Fedeltà del Cane: Il 7 agosto 2022, le labrador Kora, Fendi e Ludo avevano portato in salvo tre fratellini che avevano rischiato di annegare proprio nel mare di Voltri: i tre bimbi, di 14, 12 e 8 anni, erano saliti su due gommoni e non riuscivano più a tornare a terra, spinti al largo dalle raffiche di vento.