Cani da allerta medica: ok all'ingresso in tutti i negozi e negli stabilimenti balneari liguri

Via libera all'ingresso dei cani da "allerta medica" in tutti gli esercizi commerciali e negli stabilimenti balneari della Liguria, grazie alla possibilità di identificarli tramite un'apposita medaglietta o una pettorina di riconoscimento.

A stabilirlo è il consiglio regionale, approvando all'unanimità una mozione presentata dal consigliere del M5s, Paolo Ugolini. Nel documento si ricorda che questi cani sono in grado di segnalare una crisi medica imminente e ricercare aiuto per soggetti diabetici, epilettici, persone con sindrome da tachicardia ortostatica posturale e con gravi allergie o intolleranze alimentari.

Su richiesta dell'assessore Simona Ferro, invece, è stata rimandata in commissione la proposta di predisposizione di un "voucher addestramento" a beneficio delle persone affette da patologie che richiedono un cane da allerta medica. "Spiace non sia stata accolta, ma rimandata - commenta Ugolini - crediamo sia importante consentire a chi ne ha bisogno di avere un aiuto economico per sostenere i costi per l'addestramento di un cucciolo o di un cane adulto in un apposito centro di formazione. L'impegnativa non è stata però respinta e, anzi, se ne discuterà in commissione".

Cosa si intende per cani da allerta medica

I cani da allerta medica, dopo aver ricevuto un apposito addestramento, sono in grado di percepire eventuali crisi sanitarie imminenti nel loro 'pet mate': in Italia sono conosciuti soprattutto quelli che sentono l'arrivo di crisi ipo o iperglicemiche, molto utili per i malati di diabete. Quando il cane dà un apposito 'segnale d'allarme', il padrone riconosce che è in arrivo una crisi e può monitorare subito i valori effettivi della glicemia per intervenire tempestivamente. Il cane da allerta diabete addestrato può anche chiedere aiuto ad altri membri della famiglia oppure portare lui stesso il kit per contrastare l'emergenza al malato.

Il cane impara a riconoscere i valori 'pericolosi' tramite l'olfatto: ad esempio nel caso del diabete il cucciolo viene sottoposto fin da cucciolo a esercizi per associare l'odore di un campione biologico con basso valore glicemico a un premio.