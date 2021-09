Tutti i cani in cerca di famiglia a Genova - Settembre 2021

Eccoci a settembre con nuove proposte di adozione. Guardare i loro occhioni pieni di speranza è un colpo al cuore: questi cani, che a volte devono fare i conti con un passato doloroso alle spalle, vorrebbero trovare finalmente una famiglia amorevole. Il Canile Municipale Monte Contessa, gestito dall'Associazione Una, ha raccolto le loro storie e i loro dati, sperando di condividere al massimo le informazioni per poter dare un futuro migliore sia ai suoi ospiti, sia agli umani che vorranno adottarli.

Accogliere in casa un cane, infatti, è un'esperienza che riempie di allegria, amore e affetto le proprie giornata: è un gesto di grande solidarietà e responsabilità, non privo di impegno, ma in grado di rendere la vita migliore.

Vediamo insieme alcuni dei cani di Monte Contessa in cerca di casa, che non vedono l'ora di conoscere la loro nuova famiglia (qui è a disposizione l'elenco completo).

Peonia

Data di nascita: 2019

Razza: meticcia

Sesso: femmina

Taglia: media

Su di lei: Peonia è entrata in canile dopo essere stata trovata vagante. Dolce e molto fragile, ha bisogno di fidarsi delle persone che le si avvicinano. I movimenti bruschi e i rumori la spaventano, ma allo stesso tempo, la voglia di ricevere una carezza e una rassicurazione la aiutano a lasciarsi andare. Per lei si cerca una famiglia che viva in un contesto tranquillo, non in piena città, e che sappia attendere i suoi tempi. Peonia ha bisogno di fidarsi, non deve essere forzata ma rispettata. Ama stare con gli altri cani e sarebbe il massimo per lei vivere insieme a un compagno equilibrato che possa guidarla nel suo nuovo percorso.

Macchia

Data di nascita: 2021

Razza: meticcio

Sesso: maschio

Taglia: media

Su di lui: Macchia vive in canile da poco tempo, dopo essere stato trovato vagante insieme alla mamma e ai fratelli. Loro sono stati tutti adottati, Macchia invece è ancora in canile e vive in un box da solo. Ha quattro mesi, è vivace, pieno di energia e non si stanca mai. Adora passeggiare e correre, soprattutto con altri cani. È molto dolce e affettuoso e cerca sempre il contatto e le attenzioni dei volontari. Ha bisogno di una famiglia che lo aiuti a crescere e di un contesto tranquillo, con ampi spazi. Il massimo sarebbe vivere con un altro cane equilibrato, che lo guidi nelle sue nuove esperienze.

Gunter

Data di nascita: 2029

Razza: meticcio

Sesso: maschio

Taglia: media

Su di lui: giovane, bello e buono, che volere di più? Gunter è nato nel 2019 ed è arrivato da poco in canile. Si è da subito dimostrato docile ed educato al guinzaglio, ma un pochino timoroso verso i gesti rapidi ed inaspettati. Con gli altri cani non va molto d’accordo, quindi sarebbe meglio come unico cane della famiglia. Per lui si cercano persone dinamiche e che sappiano conquistare con un pochino di pazienza la sua fiducia.

Canile Municipale Monte Contessa

Il Canile si trova sulle alture del quartiere di Sestri ponente d Genova (via Rollino 92 N), in un area molto verde. È composta da un corpo centrale, dove è presente il ricevimento, l’ufficio Asl, la parte sanitaria e le gabbie di isolamento. Ci sono 4 area di sgambatura (alcune attrezzate per fare attività di mobility o ricerca olfattiva) dove i cani possono stare in libertà insieme ai volontari o adottanti, e 3 edifici costituiti da gabbie con parte interna (per il riposo dei cani e i pasti) e una zona esterna. La struttura ospita anche un gattile con un ricovero interno e una parte esterna.

Chi è interessato alle adozioni potrà accedere al canile a questi orari:

dal lunedì al venerdì: dalle 13:30 alle 18:00

sabato e domenica: dalle 10:00 alle 18:00

I recapiti: via Rollino 92N, 16154 Genova - Tel. 010.8979374 - Whatsapp 351.0317835 - info@associazioneuna.org

Per conoscere tutti gli ospiti della struttura potete visitare il sito web del canile Monte Contessa, oppure visitare la pagina Facebook