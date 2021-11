Tutti i cani in cerca di famiglia a Genova - Novembre 2021

Guardare i loro occhioni pieni di speranza è un colpo al cuore: questi cani, che a volte devono fare i conti con un passato doloroso alle spalle, vorrebbero trovare finalmente una famiglia amorevole. Il Canile Municipale Monte Contessa, gestito dall'Associazione Una, ha raccolto le loro storie e i loro dati, sperando di condividere al massimo le informazioni per poter dare un futuro migliore sia ai suoi ospiti, sia agli umani che vorranno adottarli.

Accogliere in casa un cane, infatti, è un'esperienza che riempie di allegria, amore e affetto le proprie giornata: è un gesto di grande solidarietà e responsabilità, non privo di impegno, ma in grado di rendere la vita migliore.

Vediamo insieme alcuni dei cani di Monte Contessa in cerca di casa, che non vedono l'ora di conoscere la loro nuova famiglia (qui è a disposizione l'elenco completo).

Demon

Data di nascita: 2016

Razza: meticcio

Sesso: maschio

Taglia: media

Su di lui: Demon è un cucciolone nato ad ottobre del 2016, esuberante, ma buono e coccolone. Gli piacciono i grattini sotto il petto e sulla schiena, ama fare lunghe passeggiate e correre nella natura, dove può sfogare le sue energie. Ama i bambini e ha molta pazienza con loro. Inizialmente è un po’ diffidente con gli estranei, ma si lascia accarezzare da tutti.

Abbastanza socievole anche con gli altri cani se non provocato, non è possessivo con il cibo.

Purtoppo ha vissuto per lungo tempo una situazione non consona ai bisogni fisici e mentali di cui un pitbull ha bisogno, per questo si cerca per lui una famiglia che lo possa gestire correttamente in un ambiente sano ed equilibrato, dove possa vivere serenamente.

Info: 010 8979374 - adozioni@unaonlusgenova.org - info@unaonlusgenova.org

Vlad

Data di nascita: 2013

Razza: meticcio

Sesso: maschio

Taglia: media

Su di lui: Vlad è nato nel 2013 e vive in canile da molti anni. È un cane buono, ma non ama essere troppo manipolato. Ha bisogno di una persona che lo comprenda, che capisca quello che lui comunica.

Non è un peluche da toccare continuamente e soprattutto non vuole essere spazzolato, è una cosa che odia e lo mette a disagio. Le coccole gli piacciono tanto ma dalle persone che rispettano i suoi tempi e i suoi spazi.

Anche se è grande e grosso ha dei timori, per questo motivo ha bisogno di vivere in un contesto tranquillo, con un terreno o un ampio spazio esterno.

Info: 010 8979374 - adozioni@unaonlusgenova.org - info@unaonlusgenova.org

JD

Data di nascita: 2014

Razza: meticcio

Sesso: maschio

Taglia: media

Su di lui: orecchie a pipistrello e musino simpatico, ecco JD. Da qualche mese la sua vita è cambiata, la sua famiglia lo definisce ingestibile e per lui si sono aperte le porte del canile.

Inizialmente si sentiva perso e disorientato. Piano piano si è lasciato andare, basta una pallina per renderlo felice. Ama molto correre e fare attività, in particolar modo la ricerca olfattiva. Con quel nasone è un vero campione!

Verso gli altri cani per adesso mostra solo curiosità.

Per lui il massimo sarebbe vivere in un contesto tranquillo e con una famiglia che gli lasci i suoi spazi e gli conceda il tempo per aprirsi e fidarsi.

Info: 010 8979374 - adozioni@unaonlusgenova.org - info@unaonlusgenova.org

Canile Municipale Monte Contessa

Il Canile si trova sulle alture del quartiere di Sestri ponente d Genova (via Rollino 92 N), in un area molto verde. È composta da un corpo centrale, dove è presente il ricevimento, l’ufficio Asl, la parte sanitaria e le gabbie di isolamento. Ci sono 4 area di sgambatura (alcune attrezzate per fare attività di mobility o ricerca olfattiva) dove i cani possono stare in libertà insieme ai volontari o adottanti, e 3 edifici costituiti da gabbie con parte interna (per il riposo dei cani e i pasti) e una zona esterna. La struttura ospita anche un gattile con un ricovero interno e una parte esterna.

Chi è interessato alle adozioni potrà accedere al canile a questi orari:

dal lunedì al venerdì: dalle 13:30 alle 18:00

sabato e domenica: dalle 10:00 alle 18:00

I recapiti: via Rollino 92N, 16154 Genova - Tel. 010.8979374 - Whatsapp 351.0317835 - info@associazioneuna.org

Per conoscere tutti gli ospiti della struttura potete visitare il sito web del canile Monte Contessa, oppure visitare la pagina Facebook