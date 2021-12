Tutti i cani in cerca di famiglia a Genova - Dicembre 2021

Guardate i loro musetti e gli occhioni pieni di speranza: è un colpo al cuore vedere le immagini di questi cani, che a volte devono fare i conti con un passato doloroso alle spalle, e che vorrebbero trovare finalmente una famiglia amorevole. Il Canile Municipale Monte Contessa, gestito dall'Associazione Una, ha raccolto le loro storie e i loro dati, sperando di condividere al massimo le informazioni per poter dare un futuro migliore sia ai suoi ospiti, sia agli umani che vorranno adottarli.

Accogliere in casa un cane, infatti, è un'esperienza che riempie di allegria, amore e affetto le proprie giornata: è un gesto di grande solidarietà e responsabilità, non privo di impegno, ma in grado di rendere la vita migliore.

Vediamo insieme alcuni dei cani di Monte Contessa in cerca di casa, che non vedono l'ora di conoscere la loro nuova famiglia (qui è a disposizione l'elenco completo).

Akira

Data di nascita: 2021

Razza: meticcio

Sesso: femmina

Taglia: media

Su di lei: Cosa accomuna 4 cuccioli meravigliosi ,abbandonati in una gabbia insieme ai loro fratellini ,nella ‘civilissima’ Genova? La sfortuna di aver conosciuto l’abbandono per mano di persone orribili ma anche il bisogno disperato di trovare una famiglia che dimostri loro che non tutte le persone, per fortuna, sono uguali. Crescere in canile non è il massimo per un cucciolo (che deve fare molteplici esperienze per crescere nel modo migliore possibile): Akira, la più piccola di tutti, ha 5 mesi ed è un soffice pasticcino ripieno di dolcezza.

Akira si trova in canile insieme ai suoi fratellini: Gomez (zampe lunghissime, occhi che incantano, goffo e tanto simpatico), Duca (candido come la neve, timido e timoroso, ma con tanta voglia di essere amato) e Bonnie (un'esplosione di allegria, irruenza e dolcezza, praticamente un tornado di amore)

Info: 010 8979374 - adozioni@unaonlusgenova.org - info@unaonlusgenova.org

Maelle

Data di nascita: 2021

Razza: meticcio

Sesso: femmina

Taglia: media

Su di lei: Maelle è nata in canile nel gennaio del 2021. Da un mesetto è tornata a vivere in canile, dicevano che non era gestibile e che non andava d’accordo con il gatto. Quando è tornata era disorientata e triste, adesso è più serena, anche se vivere in un box per lei è insopportabile. Si comporta molto bene e i volontari dicono che è dolce e coccolona e che ha tanto bisogno di attenzioni. È anche molto attiva e dinamica come tutti i cuccioli.

Maelle ha bisogno di una famiglia che la ami, la rispetti, le dedichi il tempo di cui ho bisogno e le regali momenti di gioco e lunghe passeggiate. Forse all’inizio ci vorrà un po’ di pazienza perché dovrà abituarsi alla nuova casa e all’idea di non essere più abbandonata.

Info: 010 8979374 - adozioni@unaonlusgenova.org - info@unaonlusgenova.org

Aiden

Data di nascita: 2020

Razza: corso

Sesso: maschio

Taglia: grande

Su di lui: Aiden è nato nell’agosto del 2020 e da qualche tempo si trova in canile, in seguito a un abbandono. All’inizio è molto diffidente, purtroppo finora ha vissuto solo in un terreno e non conosce nulla del mondo esterno. Per questo motivo, per lui è importante conoscere le persone per potersi fidare. Nel momento in cui qualcuno conquista la sua fiducia dimostra la sua giovane età, scatenandosi in corse e giochi e lasciandosi andare completamente. Per lui si cerca una famiglia disposta a fare un percorso di conoscenza e che viva in un contesto tranquillo, fuori città, con spazio esterno. Con altri cani e con bambini si valuterà. È sicuramente buono e molto irruente.

Info: 010 8979374 - adozioni@unaonlusgenova.org - info@unaonlusgenova.org

Canile Municipale Monte Contessa

Il Canile si trova sulle alture del quartiere di Sestri ponente d Genova (via Rollino 92 N), in un area molto verde. È composta da un corpo centrale, dove è presente il ricevimento, l’ufficio Asl, la parte sanitaria e le gabbie di isolamento. Ci sono 4 area di sgambatura (alcune attrezzate per fare attività di mobility o ricerca olfattiva) dove i cani possono stare in libertà insieme ai volontari o adottanti, e 3 edifici costituiti da gabbie con parte interna (per il riposo dei cani e i pasti) e una zona esterna. La struttura ospita anche un gattile con un ricovero interno e una parte esterna.

Chi è interessato alle adozioni potrà accedere al canile a questi orari:

dal lunedì al venerdì: dalle 13:30 alle 18:00

sabato e domenica: dalle 10:00 alle 18:00

I recapiti: via Rollino 92N, 16154 Genova - Tel. 010.8979374 - Whatsapp 351.0317835 - info@associazioneuna.org

Per conoscere tutti gli ospiti della struttura potete visitare il sito web del canile Monte Contessa, oppure visitare la pagina Facebook