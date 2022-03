Tutti i cani in cerca di famiglia a Genova - Marzo 2022

Ci vuole un grande cuore e senza dubbio un elevato senso di responsabilità per decidere di accogliere un cane, salvandolo dal canile: basta guardare i musetti di questi e gli occhioni pieni di speranza degli ospiti dei canili. È un colpo al cuore vedere le immagini di questi animali, che a volte devono fare i conti con un passato doloroso alle spalle, e che vorrebbero trovare finalmente una famiglia amorevole.

Il Canile Municipale Monte Contessa, gestito dall'Associazione Una, ha raccolto le loro storie e i loro dati, sperando di condividere al massimo le informazioni per poter dare un futuro migliore sia ai suoi ospiti, sia agli umani che vorranno adottarli.

Accogliere in casa un cane, infatti, è un'esperienza che riempie di allegria, amore e affetto le proprie giornata: è un gesto di grande solidarietà e responsabilità, non privo di impegno, ma in grado di rendere la vita migliore. Bisogna però essere convinti della propria scelta perché - soprattutto all'inizio - darà certamente un mare di soddisfazioni ma richiederà anche qualche sacrificio.

Vediamo insieme alcuni dei cani di Monte Contessa in cerca di casa, che non vedono l'ora di conoscere la loro nuova famiglia (qui è a disposizione l'elenco completo).

Axel Cat

Data di nascita: 2018

Razza: meticcio

Sesso: maschio

Taglia: media

Su di lui: nato a ottobre del 2018, da due mesi vive in canile, in seguito a una rinuncia di proprietà. Quando è arrivato in canile si nascondeva in un angolo del box e non era semplice per i volontari portarlo in passeggiata. Con il passare dei giorni ha iniziato a fidarsi di alcune persone, con le quali si sta lasciando andare, non disdegnando carezze e attenzioni. Ama molto passeggiare e giocare in sgambo con la pallina. Tira un po’ al guinzaglio e non considera gli altri cani. Non si conosce il suo passato ma l'obiettivo è regalargli un futuro felice. Sicuramente avrà bisogno di persone non alla prima esperienza, pronte a conquistare la sua fiducia con pazienza e attraverso un percorso di conoscenza.

Info: 010 8979374 - adozioni@unaonlusgenova.org - info@unaonlusgenova.org

Lucky

Data di nascita: 2020

Razza: meticcio

Sesso: maschio

Taglia: media

Su di lui: Lucky è un cucciolone di un anno e mezzo che deve ancora imparare a conoscere il mondo. Purtroppo non ha avuto una vita facile, nonostante la sua giovane età. Non conosce nulla del mondo esterno, ha timore se si muovono le mani troppo velocemente, ma quando capisce che non gli si vuole fare del male mostra tantissimo apprezzamento per le coccole e non smetterebbe mai di farsi accarezzare. Proprio per le sue insicurezze si cerca per lui una famiglia che possa offrirgli un contesto tranquillo, lunghe passeggiate rilassanti nel verde e tante, tantissime coccole. Lucky é una taglia medio grande, bello, buono e morbido come un pelouche.

Info: 010 8979374 - adozioni@unaonlusgenova.org - info@unaonlusgenova.org

Carmela

Data di nascita: 2019

Razza: pit bull

Sesso: femmina

Taglia: piccola

Su di lui: una dolcissima pit in miniatura. Carmela è nata nel 2019, arrivata dal sud è stata quasi certamente usata come fattrice, per poi essere abbandonata legata ad un palo, a Genova, con la sua cucciola chiusa in un trasportino accanto a lei. Inizialmente era diffidente e spaventata, adesso si sta lasciando andare, dimostrando di avere un carattere docile e socievole. Per lei si cerca una famiglia dinamica, che sappia rispettare le necessità di una pit, anche se di taglia così minuta, e che possa donarle finalmente la serenità e l’amore che merita. Carmela ha davvero bisogno di lasciarsi alle spalle il passato e di iniziare la sua nuova vera vita.

Info: 010 8979374 - adozioni@unaonlusgenova.org - info@unaonlusgenova.org

Canile Municipale Monte Contessa

Il Canile si trova sulle alture del quartiere di Sestri ponente d Genova (via Rollino 92 N), in un area molto verde. È composta da un corpo centrale, dove è presente il ricevimento, l’ufficio Asl, la parte sanitaria e le gabbie di isolamento. Ci sono 4 area di sgambatura (alcune attrezzate per fare attività di mobility o ricerca olfattiva) dove i cani possono stare in libertà insieme ai volontari o adottanti, e 3 edifici costituiti da gabbie con parte interna (per il riposo dei cani e i pasti) e una zona esterna. La struttura ospita anche un gattile con un ricovero interno e una parte esterna.

Chi è interessato alle adozioni potrà accedere al canile a questi orari:

dal lunedì al venerdì: dalle 13:30 alle 18:00

sabato e domenica: dalle 10:00 alle 18:00

I recapiti: via Rollino 92N, 16154 Genova - Tel. 010.8979374 - Whatsapp 351.0317835 - info@associazioneuna.org

Per conoscere tutti gli ospiti della struttura potete visitare il sito web del canile Monte Contessa, oppure visitare la pagina Facebook