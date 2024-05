Cane malato abbandonato davanti al canile: "Probabilmente verrà operato"

Abbiamo parlato ieri del cane malato trovato abbandonato fuori dal canile, un gesto disumano raccontato e condannato dall'associazione Una che gestisce la struttura di Monte Contessa.

Appena i gestori hanno visto le condizioni del cane hanno immediatamente organizzato il trasporto in clinica: lì sono stati fatti gli esami del sangue - rivelati nella norma - e uno studio radiografico che ha rivelato la presenza di megacolon. Probabilmente verrà operato tra oggi e martedì.

"È stato tentato il riposizionamento manuale dell'ernia, ma purtroppo il tessuto era troppo danneggiato e non è stato possibile. Ringraziamo di cuore la clinica veterinaria San Giorgio che non si tira mai indietro davanti a una delle nostre urgenze". Per aiutare l'associazione Una a pagare le cure del cane, è possibile fare una donazione.