Dormiva in una baracca in stazione, salvata cagnolina vagante sui binari

Un riparo di fortuna tra le lamiere di una baracca abbandonata in stazione a Cornigliano. Così viveva da mesi una giovane pitbull femmina, probabilmente abbandonata.

Negli ultimi giorni si erano fatte sempre più insistenti le segnalazioni di un cane vagante sui binari e, vista la pericolosità della situazione, la Croce gialla soccorso animali si è subito attivata per salvarla da una morta quasi certa.

Il milite della Croce Gialla soccorso animali in azione

In concerto con la polizia locale, uno dei militi della pubblica assistenza esperto in recupero randagi con metodo gentile, è riuscito a guadagnarsi la fiducia della dolce cucciola e portarla in sicurezza. Sarà ospitata al canile Monte Contessa in attesa delle indagini della polfer.