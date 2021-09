Giovane lupo avvistato a Campomorone

Ancora un avvistamento di un lupo nei dintorni di Genova. Lunedì 13 settembre 2021 sulla pagina Facebook ...sei di Campomorone se... sono state pubblicate alcune foto e l'autrice del post pensava si trattasse di un cane lupo cecoslovacco. Fra i commenti è apparso anche quello di Ugo De Cresi, osservatore naturalista, che ha chiarito trattarsi di un giovane lupo in dispersione, ovvero che ha lasciato il branco per conquistare un proprio territorio di caccia.

"Ora ci sono due strade percorribili - scrive De Cresi -. La prima è quella del panico e delle notizie incontrollate che istigano ad un pericolo e ad uno stato di timore non giustificato. I lupi predano, principalmente, animali selvatici e da tempo stiamo assistendo ad una ottima protezione del bestiame da allevamento con l'ausilio della tecnologia".

"La seconda via percorribile - prosegue - è una informazione precisa puntuale corretta e sopratutto non allarmistica. Ad esempio non è magro, perchè i lupi hanno caratteristiche di grande adattabilità dello stomaco, pre e post predazione. I lupi diventano famosi solo quando vengono fotografati ma sono presenti sul nostro territorio da almeno vent'anni".

"Ci pensano già alcuni media vicini a determinate forze politiche a creare un clima di terrore - conclude De Cresi -. Il fatto storico è che dal 1832 non si verifica una interazione tra uomo e lupo. Probabilmente quell'esemplare ora mapperà il territorio e tra qualche giorno continuerà la sua ricerca di un partner e di un aerale libero da altri branchi".