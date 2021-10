A Campo Ligure parte la campagna di sensibilizzazione sul decoro urbano e igiene pubblica

Domenica 24 ottobre in piazza Vittorio Emanuele II a Campo Ligure (in caso di maltempo presso il PalaSport), a partire dalle ore 10 sara? avviata la campagna promossa dall'Amministrazione Comunale per la sensibilizzazione dei cittadini su decoro urbano e igiene pubblica.

L'iniziativa prende spunto dal progressivo aumento della presenza di animali domestici presso le famiglie campesi nonche? la conformazione urbanistica del Borgo storico di Campo Ligure.

I dati dicono infatti che dal 2018 a oggi, i cittadini che hanno accolto un animale domestico nella propria abitazione sono aumentati dal 32% al 40%. Le chiusure forzate a cui la pandemia ha costretto molte persone hanno sicuramente rafforzato la tendenza delle famiglie ad adottare animali domestici. I piu? popolari sono i cani che costituiscono circa il 44% degli animali domestici sul territorio. Anche i gatti sono molto presenti nelle case con una percentuale del 30%. Proprio a loro e? dedicata la nuova iniziativa del Comune di Campo Ligure all’insegna della compatibilita? tra amore per gli animali e attenzione al decoro urbano e all’igiene pubblica: una campagna di incentrata sullo slogan: “Non farmi fare brutta figura. Raccoglila tu!”.

All'evento saranno presenti rappresentanti dell’Associazione UNA – Canile Monte Contessa (che da poco gestisce anche il Canile Municipale di Ovada); del Gruppo Guardie Zoofile/Enpa della provincia di Alessandria, una esperta di mondo felino; l’Associazione Archi Pet, organizzazione di volontariato che si occupa di interventi assistiti con animali.

"Amare gli animali - dice l'assessore comunale Alberta Ponte - significa anche rispettare l’ambiente e comportarsi con senso civico. Chi vive con un cane ha il diritto di portare il proprio beniamino fuori di casa per la necessaria passeggiata ma tutti gli altri cittadini hanno il diritto di non imbattersi nelle feci dei cani e di trovare i marciapiedi puliti. Cogliamo l’occasione per sensibilizzare i proprietari anche rispetto alle 'deiezioni non solide': e? buona prassi non permettere al proprio animale di urinare nei pressi di portoni, monumenti, negozi eccetera e, in generale, utilizzare una bottiglietta d’acqua per pulire lo spazio sporcato dalle urine. Osservare queste semplici regole e? segno di educazione e rispetto verso gli altri, ma e? anche un dovere prescritto dall’articolo 15 comma 2 e 3 del 'Regolamento per la tutela e il benessere degli animali' approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni N.3 del 08.05.2013. Ai trasgressori sara? comminata dalla Polizia locale, una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 come previsto dell’Art. 43 comma 5/2 del sopracitato Regolamento. Per venire incontro alle esigenze dei possessori dei nostri amici a quattro zampe, l’amministrazione si assume l’impegno di implementare il numero dei bidoncini dedicati sul territorio comunale e alla affissione di cartelli informativi nei luoghi abitualmente piu? frequentati”.