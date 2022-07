Caldo record, i consigli della veterinaria: "Attenzione ad asfalto rovente e ai colpi di calore"

La morsa del caldo non lascia tregua in questa calda estate 2022 in cui sono state raggiunte temperature da record, che fanno soffrire anche gli amici a quattro zampe, il bollino rosso per le ondate di calore, nel frattempo, è stato prolungato fino a domenica 24 luglio 2022. Alessia Saccà, medico veterinario genovese, attraverso le pagine di Genova Today fornisce alcuni consigli per il benessere degli animali.

"Sono diversi gli accorgimenti da applicare - spiega - per evitare che possano sentirsi male. Prima di tutto ricordare, quando si esce, di avere a disposizione dell'acqua, possibilmente non troppo fredda, sono invece da evitare gelati e ghiaccioli perché non sono adatti all'alimentazione degli animali. Cibi leggeri e piccoli pasti sono invece raccomandati".

"È poi importante -prosegue la dottoressa Saccà - bagnare muso, testa e zampe degli animali con acqua fresca ed evitare, quando si esce, i tratti soleggiati e senza ombra. Inoltre massima attenzione alle zampe e ai cuscinetti digitali sensibili, con l'asfalto reso rovente dalle alte temperature si possono rischiare delle brutte ustioni, stesso discorso su pietre e sabbia. Attenzione poi ai colpi di calore, meglio evitare di andare al mare ed esporsi al sole, soprattutto nelle razze brachicefale e in caso di cardiopatie".

Infine un consiglio sul pelo dei cani, che molti tosano pensando di regalare sollievo all'animale: "Il mantello - sottolinea la dottoressa Saccà - ha una funzione isolante e aiuta nella termoregolazione. Quindi meglio evitare la tosatura".

Colpi di calore, gli animali più a rischio

Cani e gatti anziani.

Cuccioli.

Razze brachicefale.

Cani e gatti obesi o affetti da malattie cardiocircolatorie e dell'apparato respiratorio.

Quali sono le razze brachicefale?

Le principali sono: Boxer, Carlino, Boston Terrier, Pechinese, Cavalier King Charles Spaniel, Shar-pei, bouledogue francese, Lhasa Apso, Shih Tzu, Dogue de Bordeaux, Bullmastiff.

Quali sono i sintomi del colpo di calore