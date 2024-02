VIDEO | Volpe magra e malata catturata per portarla in clinica

Una volpe magra e malata si nasconde sotto un'auto posteggiata.

I volontari dell'Enpa la fanno uscire e la catturano per portarla nelle cure del veterinario. Le condizioni dell'animale, trovata giovedì 8 febbraio, lasciano presagire il peggio: pelle e ossa e con la rogna, si muove a fatica nonostante la paura.

Ma non sarebbe il primo 'miracolo' del centro recupero animali di Campomorone gestito dall'Ente nazionale protezione animali. Negli anni hanno accolto migliaia di selvatici e dopo il ricovero li hanno liberati in natura.

Ha suscitato particolare tenerezza la recente storia di un cigno femmina operato per un bolo di plastica nel collo. L'uccello è rimasto in clinica insieme al suo compagno perché nella vita, come accade spesso, per questa specie sono inseparabili.