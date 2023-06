Cantiere a Corvetto, l'area cani dell'Acquasola si sposta

Soltanto in via temporanea, sarà attiva al parco dell’Acquasola una nuova area cani posta sul parterre all’altezza del laghetto lato levante.

La nuova sistemazione, provvista - per il confort di quadrupedi e non - di adeguate recinzioni, punto acqua e panchine, si è resa temporaneamente necessaria per consentire a tutti i fruitori un accesso sicuro durante le lavorazioni di cantiere di riqualificazione del Parco, avviate proprio in questi giorni.

A fine lavori, l’area dedicata agli amici a quattro zampe tornerà completamente rinnovata in via definitiva nel suo sito originario.