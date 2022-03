"Un aiuto per Chuck", l'appello del Monte Contessa per un cane che deve essere operato

Un appello e una raccolta fondi per Chuck, splendido pastore maremmano di sette anni entrato in canile a gennaio. A lanciarla è l'associazione Una-canile municipale Monte Contessa di Genova.

"Purtroppo fin dalle prime passeggiate si è visto che qualcosa non andava e, appena ci ha dato un po' di fiducia in più, abbiamo portato Chuck a fare una visita specialistica al Cto di Arenzano - spiegano dal Monte Contessa - gli ortopedici hanno diagnosticato la rottura del crociato e lunedì 14 marzo verrà eseguito l'intervento. Il costo della visita ortopedica, con studio radiografico in sedazione, è di 248 euro, mentre il costo dell'intervento è 1911 euro (a cui vanno tolti i 66 delle radiografie, che ha già fatto, quindi 1845). Purtroppo Chuck non è l'unico cane entrato recentemente con problemi ortopedici. La settimana prossima anche altri due nostri ospiti faranno visite specialistiche per valutare la possibilità di intervenire chirurgicamente per risolvere le malformazioni con cui sono nati"

Per chiunque volesse aiutare il canile (che ha pubblicato sui social i preventivi relativi alle operazioni) a sostenere le spese per Chuck sono attivi diversi canali:

Bonifico bancario intestato ad Associazione U.N.A. odv, IBAN IT42E0501801400000016879660, causale "Un aiuto per Chuck".

Donazione con PayPal o con Satispay (il pulsante si trova all'indirizzo https://associazioneuna.org/donazioni/).

Per maggiori informazioni sono disponibili il numero di telefono 010.89.79.374 e la mail info@associazioneuna.org.