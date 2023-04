Si schianta contro una finestra, allocco soccorso da Enpa: "Dopo l'impatto, cieco e poco reattivo"

Una brutta avventura, per fortuna verso il lieto fine, per un allocco preso in cura al Cras di Campomorone gestito da Enpa Genova.

Il volatile si era schiantato contro una finestra, un urto che lo ha lasciato letteralmente tramortito. Appena arrivato a Campomorone, da Alessandria, come spiegano i volontari "era cieco e poco reattivo, muoveva continuamente la testa a scatti in conseguenza del trauma e del fastidio, temevamo gravi danni neurologici".

Invece adesso, fanno sapere i volontari di Enpa su Facebook, è in rapida ripresa: ha ripreso a vedere e si alimenta da solo, inoltre è cessato il movimento della testa: "Possiamo ritenerlo fuori pericolo e a breve potrà essere liberato".