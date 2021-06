Tutti i cani in cerca di famiglia a Genova

Guardare i loro occhioni pieni di speranza è un colpo al cuore: questi cani, che a volte devono fare i conti con un passato doloroso alle spalle, vorrebbero trovare finalmente una famiglia amorevole. Il Canile Municipale Monte Contessa, gestito dall'Associazione Una, ha raccolto le loro storie e i loro dati, sperando di condividere al massimo le informazioni per poter dare un futuro migliore sia ai suoi ospiti, sia agli umani che vorranno adottarli.

Accogliere in casa un cane, infatti, è un'esperienza che riempie di allegria, amore e affetto le proprie giornata: è un gesto di grande solidarietà e responsabilità, non privo di impegno, ma in grado di rendere la vita migliore.

Vediamo insieme alcuni dei cani di Monte Contessa in cerca di casa, che non vedono l'ora di conoscere la loro nuova famiglia (qui è a disposizione l'elenco completo).

Berlino

Data di nascita: 2020

Razza: incrocio

Sesso: maschio

Taglia: media

Su di lui: entrato in canile cucciolo, in seguito a un sequestro, insieme alla mamma e ai fratelli, sembrava aver trovato il suo lieto fine. Ma a distanza di un anno, rientra in canile. Fuori dal box si rilassa, gli piace passeggiare, sta iniziando a scoprire il gioco e gli piace fare attività. Ha bisogno di una famiglia che conquisti la sua fiducia, che faccia un piccolo percorso di conoscenza con lui e rispetti i suoi tempi con pazienza.

Info: 010 8979374 - adozioni@unaonlusgenova.org - info@unaonlusgenova.org

Brayan

Data di nascita: 2020

Razza: incrocio

Sesso: maschio

Taglia: media

Su di lui: Brayan è stato recuperato per strada. È molto spaventato, non si è ancora ambientato, cerca di farsi notare ma sempre restando nel suo angolino. È giovane e vorrebbe tanto trovare una famiglia che gli regali una vita felice: dovrà avere un po di pazienza ed essere disposta a fare un piccolo percorso di conoscenza per acquistare la sua fiducia.

Info: 010 8979374 - adozioni@unaonlusgenova.org - info@unaonlusgenova.org

Ginger

Data di nascita: 2020

Razza: incrocio

Sesso: femmina

Taglia: media

Su di lei: Ginger arrivata in canile quando era incinta, e ora tutti i suoi cuccioli sono stati adottati. È un po' timida e diffidente all'inizio ma basta pochissimo per farla sciogliere e diventare amici. È di una dolcezza disarmante, allo stesso tempo curiosa e attenta, molto veloce a imparare cose nuove. Il suo ruolo è sicuramente quello di sentinella: si attiva sui presunti pericoli per poi però affidarsi molto al conduttore.

Info: 010 8979374 - adozioni@unaonlusgenova.org - info@unaonlusgenova.org

Canile Municipale Monte Contessa

Il Canile si trova sulle alture del quartiere di Sestri ponente d Genova (via Rollino 92 N), in un area molto verde. È composta da un corpo centrale, dove è presente il ricevimento, l’ufficio Asl, la parte sanitaria e le gabbie di isolamento. Ci sono 4 area di sgambatura (alcune attrezzate per fare attività di mobility o ricerca olfattiva) dove i cani possono stare in libertà insieme ai volontari o adottanti, e 3 edifici costituiti da gabbie con parte interna (per il riposo dei cani e i pasti) e una zona esterna. La struttura ospita anche un gattile con un ricovero interno e una parte esterna.

Chi è interessato alle adozioni potrà accedere al canile a questi orari:

dal lunedì al venerdì: dalle 13:30 alle 18:00

sabato e domenica: dalle 10:00 alle 18:00

I recapiti: via Rollino 92N, 16154 Genova - Tel. 010.8979374 - Whatsapp 351.0317835 - info@associazioneuna.org

Per conoscere tutti gli ospiti della struttura potete visitare il sito web del canile Monte Contessa, oppure visitare la pagina Facebook