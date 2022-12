Natale per gli amici a 4 zampe: dove comprare accessori per cani e gatti a Genova

Natale è alle porte e anche i nostri amici a quattro zampe, se si sono comportati bene, meritano il loro regalo sotto l’albero. Ormai il settore dedicato al petstore ha raggiunto un’offerta vastissima, che permette di trovare qualsiasi accessorio di cui si abbia bisogno (e forse anche di più). Oltre al cibo secco e umido, si possono trovare prodotti per l’igiene e il trasporto, giochi di ogni tipo, anche educativi, oltre a maglioncini, piumini, scarpette e collari decorati. Ecco alcuni negozi per animali a Genova a cui potrete dare un’occhiata se siete alla ricerca di un regalo per i vostri amici cani, gatti o roditori.

Offre accessori, indumenti e giochi per i diversi animali domestici, tutti con gomme, plastiche o stoffe non tossici. Ampia scelta di guinzagli di marca, cucce, lettini, gabbie e trasportini

Arcaplanet in largo XII Ottobre

Il pet store per eccellenza, fornito di tutto. Tra gli articoli: pezzi d’abbigliamento come cappottini e impermeabili, calzature e maglioncini (anche i travestimenti da renna o elfo), palline e peluches ma anche giochi di intelligenza

Toelettatura, abbigliamento e accessori per gli amici animali, tra cui cappottini, guinzagli e copertini, giocattoli, collari e cucce adatti alle diverse esigenze

Altra catena, dopo Arcaplanet, punto di riferimento per quanto riguarda l’alimentazione e l’abbigliamento per animali. Tra gli accessori per cani e gatti, peluche, palline, giochi in lattice e corde, giochi educativi, cannette e catnip

Oltre ad accessori e alimenti per animali, anche stampe di gadget, magliette, fotocopie, stampa da file e volantini. Peluche di tutti i tipi per gli amici a quattro zampe, dal pupazzo di neve alla capretta, dal leone alla renna

Piccolo negozio di lusso per animali, offre pettorine, guinzagli, minibag e cucce in pelle, oltre a una vasta proposta di collari con decorazioni e perline di tutti i colori.