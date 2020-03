Samp, il giapponese Yoshida impara il genovese: «Cianin cianin»

Esordio con vittoria (2-1 al Verona) per il difensore giapponese della Sampdoria Maya Yoshida che, nell'intervista post partita in inglese dimostra di aver imparato anche qualche parola di genovese in questi primi mesi a Genova