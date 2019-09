Incidente yacht Nero in porto: i vigili del fuoco si calano sulla barca per il recupero dei beni. Video

Da tre giorni giorni giace su un fianco come una bestia ferita nell’area delle Riparazioni Navali, in porto a Genova, ma venerdì mattina i vigili del fuoco di Genova si sono calati sulla Nero, lo yacht che si è inclinato lo scorso 10 settembre, per recuperare almeno i beni personali dell’equipaggio.

L’incidente era avvenuto durante la manovra di rimessa in acqua dello yacht, battente bandiera delle Isole Cayman e in riparazione. Durante il riempimento del bacino, uno dei pannelli che sorreggevano l’imbarcazione ha ceduto facendolo inclinare: quattro le persone rimaste ferite in maniera lieve.

La Nero è uno dei più grandi yacht a motore di lusso al mondo, con una lunghezza di 90,1 metri: il suo design è stato ispirato dagli yacht Corsair di J.P. Morgan, ed è stata commissionata da Neil Taylor e costruita in Cina.