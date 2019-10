Voltri, kite surf in mare con l'allerta meteo rossa. Video

L'allerta meteo rossa - che dura fino alle 15 di oggi, lunedì 21 ottobre - non ha scoraggiato un gruppo di sportivi che, contro ogni regola di autoprotezione e di buonsenso, in mattinata si sono recati a Voltri per fare kite surf in mare. Tutto ciò nonostante le notizie sull'allerta diffuse dalle varie testate giornalistiche, sui social, via sms, diramate dagli altoparlanti delle auto della Protezione Civile, tramite Telegram, pannelli informativi in città e quant'altro.

Dalle informazioni ricevute, si tratta di un gruppo di 5 persone che, nonostante il maltempo, ha scelto di esibirsi in mare a Voltri, all'altezza della pizzeria Erasmo.

Questa disciplina sportiva consiste nel farsi trainare da un aquilone ("kite" in inglese) che usa il vento come propulsore e che viene manovrato attraverso una barra.