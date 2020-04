VIDEO | Al San Martino visite mediche a distanza via tablet

Mercoledì 15 aprile 2020 ha preso il via la seconda fase del progetto promosso dai Sistemi Informatici e dall’Ufficio Stampa del San Martino, dedicato all’uso dei tablet donati dalle aziende del territorio, che in questa occasione interessa il reparto di Malattie Infettive.

È iniziato il ciclo di visite via tablet, con i pazienti autosufficienti in isolamento collegati visivamente con i medici in reparto, attraverso due device: uno in mano al medico, l’altro al paziente in quanto ogni stanza dell’isolamento è dotata di un apparecchio.

Così facendo il medico viene incontro alle esigenze non urgenti dei pazienti, che non necessitano della loro presenza. E di conseguenza si risparmiano l’utilizzo dei DPI e i tempi della vestizione.

Nel video, la dottoressa Chiara Dentone, dell'equipe del prof. Bassetti, visita via tablet un paziente.