VIDEO | Vigili del fuoco morti nell'esplosione, l'omaggio della polizia genovese

Una rappresentanza del reparto mobile genovese si è presentata nella sede del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per porgere le condoglianze a nome del questore Vincenzo Ciarambino e della Polizia di Stato per la morte di Marco Triches, 38 anni, Antonio Candido 32 e Matteo Gastaldo, di 46, investiti da un'esplosione dolosa (e programmata, stando al timer e all'innesco rudimentale trovati sul luogo) nella notte tra lunedì e martedì in una cascina di Quargnento. Deposto un mazzo di fiori sotto i simboli del Corpo, la scala italiana e la lancia da incendio.

