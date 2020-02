Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Il carnevale degli Zenaroller, l'uomo-amuchina: "Lavatevi le mani!"

I pattinatori genovesi si sono dati appuntamento per festeggiare il carnevale e portare per le strade un messaggio in tempi di coronavirus: «Come raccomanda il Ministero della Salute», dice Giacomo Vallarino, divulgatore scientifico che si è travestito da flacone di amuchina. «Contagi, infezioni e malattie si combattono, prima di tutto, con la prevenzione, che comprende anche una buona igiene. Sempre»