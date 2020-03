VIDEO | Dai rivestimenti per la nautica alle mascherine, l'impresa della tappezzeria di Sampierdarena

Ndongo e Tapha, padre e figlio arrivati in Liguria dal Senegal, dopo i primi giorni di chiusura obbligata della loro tappezzeria di via Sampierdarena, hanno deciso di tornare al lavoro, questa volta però per fabbricare qualcosa di preziosissimo in questo periodo di emergenza sanitaria: mascherine.

