VIDEO | Ironia a Sturla: il t-rex fa la differenziata

Un video di un "dinosauro" cha esce di casa e va a buttare la spazzatura ha fatto il giro dei social.

Sotto alla maschera da t-rex si nasconde Ivan Falvo, campione di downhill ma anche di gogliardia e di solidarietà: «Volevo strappare un sorriso alle persone chiuse in casa in questo periodo di quarantena», spiega il ragazzo 28enne di Sturla.

«Quando tutto sarà tornato alla normalità, utilizzerò il costume per gli eventi di mototerapia di Vanni Oddera a sostegno degli ospedali infantili, dove io mi esibisco in bici».

Il travestimento da t-rex è soltanto l'ultimo di una serie: «Gli amici mi conoscono, sono solito cimentarmi in queste performance e sicuramente quella da dinosauro la ripeterò per “Paura e Delirio", un evento dedicato ai ragazzi diversamente abili».

Tra i saluti dei vicini Ivan, versione t-rex, è tornato a casa, nel pieno rispetto dell'ordinanza. Ma per un atleta di downhill, abituato a frequenti viaggi e a scollinare su e giù per i sentieri, la quarantena, si capisce, sta un po' stretta: «Mi alleno a casa e per fortuna ho un box dove posso fare qualche giro in bici ma la cosa più importante adesso è restare a casa e rispettare tutte le regole per il bene di tutti».