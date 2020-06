VIDEO | Spaccio in centro storico, sgominata banda senegalese: blitz all'alba

Tutti gli arrestati - 12 fermati a Genova, altri 2 a Torino e a Vercelli - sono di origini senegalesi, arrivati in Italia irregolarmente o come richiedenti asilo (richieste scadute nel corso del tempo), e tutti avevano una profonda conoscenza del centro storico e dei vicoli. Proprio nei vicoli avevano affittato appartamenti dove di fatto l’intestatario del contratto non era il vero residente, e dove confezionavano le dosi di cocaina e la “cucinavano” per produrre crack.

Agli appartamenti, disseminati tra via Pré, via del Campo e la Maddalena, si affiancavano esercizi commerciali dove veniva custodito non soltanto lo stupefacente, ma anche il denaro, con 11mila euro sequestrati durante l’operazione in un esercizio commerciale. In un anno e mezzo di indagini e arresti in flagranza dei pusher, i carabinieri sono riusciti a sequestrare quasi 10mila dosi tra crack e cocaina, calcolando un fatturato medio giornaliero per gli spacciatori di circa 5mila euro al giorno.