VIDEO | Domenica prima della riapertura: Righi preso d'"assalto"

Ultimo giorno prima della riapertura in Liguria e a Genova, e il Righi è preso d'assalto: dalle immagini che ci invia un lettore, tantissime macchine in coda e posteggiate ovunque da persone che cercano un po' di sole e di aria fresca come se fosse una domenica qualsiasi.

E c'è chi si lamenta per il clima da "fuoritutti", segnalando gruppi di persone, amici e conoscenti, che ormai hanno abbandonato totalmente i dispositivi di protezione e le distanze di sicurezza.

Certo, passeggiare è consentito, e da lunedì 18 maggio la Liguria riaprirà definitivamente quasi tutto, ma - come ha ricordato domenica stessa il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci - l'emergenza Covid-19 non è finita, e occorre stare molto attenti ad assembramenti, distanze di sicurezza e a utilizzare correttamente le mascherine onde evitare di riaccendere i focolai.