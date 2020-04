VIDEO | Coronavirus, la corsa contro il tempo dei medici: viaggio nella Rianimazione di Sestri Levante

«Grazie per quello che avete fatto, mi avete preso per i capelli, ricordo tutto come un sogno strano»: inizia così il video girato nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale di Sestri Levante, 4 minuti in cui è possibile osservare gli sforzi del personale medico nel prendersi cura dei pazienti affetti da coronavirus.

Nel video si vedono i medici e gli infermieri chiusi nelle loro “armature” dare assistenza ai pazienti, tentando anche di strappare un loro sorriso. E le riprese si chiudono con un messaggio di speranza: un paziente accompagnato verso le dimissioni, che osservando l’esterno si commuove.

«Il personale sanitario è la nostra ultima barriera: usciamo il meno possibile e usiamo la mascherina».