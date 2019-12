VIDEO | Orche in porto, il lamento straziante di mamma orca per il suo piccolo

Nelle registrazioni condivise da Nauta Scientific, che ha calato nelle acque del porto di Pra’ Voltri un idrofono con il supporto della Capitaneria di Porto, di Tethys e di Whalewatch, si può ascoltare il tentativo di soccorso da parte di mamma orca verso il proprio piccolo in difficoltà, e poi morto, e i vocalizzi emessi dal gruppo anche dopo che il cadavere era stato abbandonato.

La registrazione risale al pomeriggio del 10 dicembre: «Il registratore acustico uRec384k ha documentato per oltre 120 ore il dialogo acustico fra gli animali - fanno sapere da Nauta - In attesa di raccogliere le informazioni e i documenti disponbili e di tentare di comprendere quanto è successo insieme a tutta la comunità scientifica, pubblichiamo una breve clip estratta da una delle registrazioni. Il video mostra, come esempio, lo spettrogramma dei segnali captati il 10 dicembre dalle 15:23».