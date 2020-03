VIDEO | Il mezzo idrante della Questura sanifica le strade, interventi dalla Foce a Principe

Anche a Genova la Polizia di Stato ha messo in campo tutte le risorse a disposizione per fermare il coronavirus.

Nella notte tra sabato e domenica è entrato in azione il veicolo idrante in dotazione al VI Reparto Mobile, che ha percorso le vie del centro città, tra via Brigate Liguria e la stazione Principe, spruzzando acqua e soluzione disinfettante.

Il mezzo della questura, un Iveco 190.30 solitamente usato per servizi di ordine pubblico, ha una capienza di 8.000 litri e una pompa motore in grado di svuotare l’intero serbatoio in 6 minuti, con getti d’acqua che possono arrivare fino a 10 atm.

L’attività è stata svolta in accordo con Amiu, i cui operatori sono a loro volta impegnati nella sanificazione e nella pulizia delle strade.