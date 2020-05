VIDEO | Dal centro a Sestri, prosegue la “protesta delle chiavi” dei commercianti: «Le restituiamo»

Via Sestri, via Galata, via San Vincenzo: si allarga a macchia d’olio la “protesta delle chiavi”, un’iniziativa nata dal gruppo Facebook “Commercio 3.0”, istituito prima dell’emergenza coronavirus per rafforzare il tessuto commerciale cittadino. E adesso che gran parte dei negozi sono chiusi, e altri sono riusciti ad alzare la saracinesca solo per un ridotto servizio di asporto, il gruppo si è trasformato in una piazza virtuale per la protesta.

A coordinare i commercianti è Fabrizio Paravidino, che nei giorni scorsi ha raccolto le tante adesioni dei colleghi alla protesta e si è poi presentato davanti ai vari esercizi commerciali raccogliendo le chiavi, consegnate simbolicamente dai titolari: «Il silenzio degli innocenti, se muore il commercio muore Genova», si legge nei cartelli retti da mani guantate, i visi dei commercianti coperti dalle mascherine. E nei video girati nelle varie vie c’è chi si rivolge direttamente al premier Giuseppe Conte, chi chiede aiuto alla Regione, chi si limita a un silenzio amaro.

«Abbiamo iniziato la raccolta delle chiavi - ha confermato Paravidino - ppena possibile le consegneremo in Regione con una lattera di accompagnamento con le nostre richieste, sperando che Toti ci riceva».