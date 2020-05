VIDEO | I primi passi sul nuovo ponte di Genova

«Quattro maggio 2020, primi passi sul nuovo viadotto»: a parlare è uno degli operai che stanno lavorando al nuovo ponte di Genova, che dopo mesi di lavoro ha voluto immortalare la vista dalla cima dell’infrastruttura ormai quasi pronta per essere collaudata.

Il video è stato condiviso su Facebook da Jenny Queirolo, fondatrice del gruppo “Per un Comune già vicino”: 40 secondi in cui si vede il “letto” del nuovo ponte, dove in questi giorni si sta lavorando per fare la soletta su cui poi verrà fatta l’asfaltatura.

A oggi gli operai stanno ancora lavorando alle ultime fasi di ricostruzione. Proprio tra giovedì e venerdì, per permettere la realizzazione di alcune operazioni in quota, è stato necessario prevedere la chiusura giovedì di corso Persone (dalle 7 sino a cessate esigenze) e venerdì di via Fillak (dalle 20 sino a cessate esigenze).

La data di inaugurazione definitiva ancora non c’è, ma il sindaco commissario Marco Bucci aveva annunciato, lo scorso 28 aprile, che quella più probabile è intorno a metà luglio.