VIDEO | Nuovo ponte, gettato il primo strato di asfalto

Sono iniziate mercoledì mattina le operazioni di stesura del primo strato di asfalto sul nuovo viadotto sul Polcevera.

Nella giornata in cui tanto si dibatte della decisione del Ministero di assegnare ad Autostrade la gestione del nuovo ponte, gli operai di PerGenova hanno iniziato a stendere il primo asfalto, un "tappeto" di circa 7 centimetri chiamato binder che viene steso con un rullo sul materiale già applicato nei giorni scorsi.

Una volta completata la posa, che avviene dal centro del ponte verso le estremità del viadotto, la strada sarà completata con lo strato di usura, un' ulteriore parte in asfalto dello spessore di 4 centimetri. In parallelo verrano portate avanti le operazioni di “vestizione” del nuovo viadotto: montaggio deo basamenti per l’installazione dei pali di illuminazione, montaggi dei grigliati pedonali, dei portacavi, dei pannelli fotovoltaici che alimenteranno il viadotto, dei vetri e delle barriere laterali.