VIDEO | Allerta rossa, la situazione del Polcevera dal ponte di Cornigliano

Seconda nottata di allerta rossa a Genova tra sabato 23 e domenica 24 novembre 2019. Le precipitazioni, su Genova e sulla Valpolcevera sono diventate meno intense con il passare delle ore e la situazione del Polcevera, mai andato oltre il livello di guardia in questi giorni di allerta, è tutto sommato tranquilla. Presente, comunque, una pattuglia della Polizia Locale a presidiare la zona e l'accesso a via Perlasca che rimane ancora chiusa così come altre strade della zona, da parte di Corso Perrone (accessibile solo per i residenti) alla rotatoria di via San Giovanni d'Acri.

Aggiornamento delle 11:22 della Polizia Locale: riaperta via Perlasca, a Genova rimangono chiuse via Rubens (Voltri), corso Perrone, via Fiodor (alla Foce), Via Trasta, via del Veilino (Staglieno), Via Ferri (tra via Borzoli e ponte Polcevera).