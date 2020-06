VIDEO | Murcarolo, proseguono le ricerche del giovane disperso in mare

Proseguono le ricerche del giovane disperso il mare davanti alla spiaggia di Murcarolo, a Quinto. Il ragazzo, un 21enne di origini marocchine residente a Novi Ligure, si è buttato in acqua nonostante il mare mosso e la corrente lo ha trascinato al largo. Con lui un amico, tratto in salvo da un giovane di 18 anni con abilitazione da bagnino che di è buttato a sua volta in acqua. Entrambi sono stati tratti in salvo, ma del 21enne si sono perse le tracce.

In mare, sotto il coordinamento della Guardia Costiera di Genova, ci sono mezzi dei Vigili del fuoco e della Guardia di Finanza: 2 motovedette della Guardia Costiera e 1 motobarca del Vigili del fuoco stanno eseguendo le ricerche nel tratto di mare antistante l'insenatura di via Murcarolo, l’elicottero della Guardia di finanza sta pattugliando a più ampio raggio. In zona sono intervenuti anche i nuclei subacquei della Guardia costiera e dei Vigili del fuoco.

Le ricerche proseguiranno fino a quando le condizioni di luce lo consentiranno e, in caso di esito negativo, riprenderanno domattina all'alba sotto la direzione della Capitaneria di Genova e nuovamente con l'impiego di unità navali e subacquei per scandagliare il tratto più prossimo alla scogliera.