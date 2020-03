VIDEO | "Lockdown: let's learn English!". Una rubrica pensata per i bimbi

Bambini a casa e lunghe giornate d'isolamento ma anche una serie di opportunità per approfondire qualcosa che ci interessa o per dedicarsi a un'attività lasciata sempre in un angolo, per mancanza di tempo.

L'epidemia di covid-19 ci mette alla prova e noi rispondiamo con la creatività. Genova Today ha pensato per primi ai bambini: le scuole sono chiuse da settimane, i bimbi non possono più frequentare i loro compagni ma ora possono stare in compagnia "virtuale" della maestra Astrid Rosenmay Jacobsen. Parte, oggi, venerdì 20 marzo nella terza settimana di emergenza coronavirsu, la rubrica in inglese dedicata ai più piccoli: "Lockdown? Let's learn English".

«La mia idea è di creare dei piccoli video dove farò vedere delle attività adatte ai bambini dai due ai sei anni - spiega Astrid - utilizzerò canzoni, movimenti e storie, in modo da poterli riprodurre facilmente a casa».

I video saranno esclusivamente in inglese ma utilizzeranno un linguaggio molto semplice adatto a “young learners” e non supereranno la durata di cinque minuti.

Nella prima puntata andiamo alla scoperta del gioco "Rock, scissors, paper"; il nostro carta, pietra, forbice.

Il messaggio di Astrid:

Hi,

I'm Astrid, and I'm an English Teacher and mother of two girls aged 1 and 3. Parenting during a pandemic can be a challenge. Days are long, the little ones miss their peers, and as parents, we can run out of ideas and motivation. But we can try to make the best of the situation; use the extra time to do activities together, learn new things together, set new goals and routines.

I’m happy to share some activities to at home altogether, in English!

I’ll make a new video every week, hoping to spread some cheer and inspiration. The videos are very simple so that even those with no knowledge of English can enjoy and learn from them.

Stay positive & stay safe!

We are all in this together