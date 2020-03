VIDEO | "Lockdown: let's learn English!". Episode 2: "Circle pig"

È appena uscita la seconda puntata della serie per bambini “Lockdown? Let’s learn english!".

In questo video Teacher Astrid insegna una canzoncina semplice su come disegnare un maiale usando solo i cerchi. Dopo aver visto il video i bimbi potranno provare a farlo.

«Un semplice gioco da fare in casa con ciò che si ha a portata di mano - spiega Astrid - e poi non rimane che divertirsi e rotolarsi nel fango!».

Queste attività sono indicate per i bambini da un anno e mezzo a cinque anni, e possono essere divertenti da fare insieme alla famiglia.

Canzoni che descrivono come disegnare un’immagine sono molto popolari in Giappone: si chiamano "Ekaki Uta". Ad esempio "The Teddy Bear Drawing Song", potrebbe essere una bella variante a "Circle Pig".

Ninja-tip:

La pronuncia della “i” in inglese: la corretta pronuncia delle parole "circle", "pig" e "big" può essere complicata perché i suoni della lettera "i" sono molto diversi dalla quella italiana.

Per dire "circle" correttamente, pensa alla parola "Signore" (Yes, Sir!) - Questo è il suono giusto!

Invece “Big” e “Pig” sono pronunciati con un suono più simile alla "e" italiana.

---

“Circle Pig”, the 2° video in the series for children “Lockdown? Let’s learn English” is out!

In this video, Astrid teaches a simple song that makes it easy to draw a pig only using circles! Once you watch the video, you can do it too!

After creating a super-simple pig-snout, there’s only one thing to do: Roll in the mud!

The video includes two sweet songs, a simple, crazy craft idea based on everyday objects, and some fun activities to do, at home, indoors, and in English!



These activities are perfect for 1.5 - 5-year-olds, but can be fun for the whole family to do together!

Songs that describe how to draw a picture are very popular in Japan; they're called "Ekaki Uta”. A famous one is “The Teddy Bear Drawing Song”, which could be a nice variant after “Circle Pig”, and for older children too: https://www.youtube.com/watch?v=Jt1fSndR2bY

Ninja-tip:

The right pronunciation of “circle” can be tricky because the “i” sound is very different from the Italian "i". Think of the word “Sir” (Yes, Sir!) – This is the sound the “I” has here.

Have fun in the little homes!