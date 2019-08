Video gol e sintesi partita Roma-Genoa 3-3, gol di Under, Pinamonti, Dzeko, Criscito, Kolarov e Kouamè

Buona la prima. Pazzo 3-3 del Genoa all'Olimpico contro la Roma, un pareggio che fa iniziare bene il nuovo anno del Grifone e che mostra già tante novità positive del grifone targato Andreazzoli.

Infiniti botta e risposta, tanti, forse troppi, errori difensivi, ma grandi giocate. Vantaggio immediato di Under che entra un po' troppo facilmente nella difesa rossoblù, ma è un gran gol quello del turco. Grande reazione del Genoa che in mischia trova il pareggio con Pinamonti dopo dieci minuti. Reazione Roma che trova un altro eurogol, questa volta con Dzeko. Nuova reazione del Genoa che si procura prima dell'intervallo il rigore con un super Pinamonti. Criscito non sbaglia dal dischetto.

Nella ripresa meglio la Roma in avvio e 3-2 di Kolarov con una punizione dal limite chirurgica, ci vuole la goal line technology a confermare la rete. Il Genoa qui rischia di soccombere, ma resiste e al 70' trova l'azione più bella della partita con il cross di Ghilione sul secondo palo, colpo di testa di Kouamè e 3-3. Finale al cardiopalma, ma il risultato non cambierà più.