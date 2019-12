VIDEO | Caricamento, lacrime e abbracci per dire addio a Tasnuba

La comunità islamica si è riunita in piazza Caricamento mercoledì pomeriggio per l'ultimo saluto alla bimba originaria del Bangladesh morta precipitando dal quinto piano di un appartamento del centro storico. Le preghiere sono state recitate con il viso rivolto alla Mecca davanti alla piccola bara bianca, un pugno allo stomaco.

Tantissime le persone che hanno voluto manifestare solidarietà e vicinanza alla famiglia, presenti gli alunni della Daneo con i genitori e la preside, il parroco di San Siro, il luogotenente Giuseppe Cotugno, comandante della stazione dei carabinieri della Maddalena.

Assente la mamma, ancora sotto choc e ospitata da alcuni parenti, che proprio mercoledì pomeriggio, nelle ore in cui si salutava per l'ultima volta la piccola Tasnuba, si è sentita male ed è stata portata nuovamente in ospedale.

