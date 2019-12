VIDEO | Frana a Zoagli, le spaventose immagini della collina che cede

La frana di Zoagli, il "fiume" di terra e detriti che all'alba di domenica ha bloccato l'Aurelia all'altezza della galleria delle Grazie è stato immortalato. Nelle immagini delle videocamere di sorveglianza posizionate proprio ull’Aurelia tra Rapallo e Chiavari, si vede infatti chiaramente il momento in cui la terra inizia a franare e in cui il fianco della collina cede riversando decine di metri cubi di terra e detriti sulla strada.

Lunedì mattina, intanto, si è tenuto un vertice dedicato proprio alla frana: confermata la gratuità del pedaggio nella tratta tra Chiavari e Rapallo, i rispettivi sindaci - Marco Di Capua e Carlo Bagnasco - si sono attivati chiedendo l’intervento di Regione e Anas. Proprio Anas ha confermato che il problema deriva da un movimento franoso a monte, e che la frana ancora non si è stabilizzata. Gli operai continueranno a lavorare anche a Natale e Santo Stefano per cercare di ripristinare il collegamento nel più breve tempo possibile, iniziando con un senso unico alternato.

«Con Carlo Bagnasco ci siamo subito attivati e abbiamo collaborato anche per la richiesta di esenzione dei pedaggi autostradali - Anas è intervenuta tempestivamente per far partire subito i lavori, il consiglio che mi ha dato l’assessore Giampedrone è di trovare un sito di stoccaggio provvisorio per permettere di iniziare subito i lavori, sicuramente la situazione non è facile, l’aria è di proprietà privata e le telecamere hanno ripreso alle 5.52 lo smottamento, fortunatamente anche grazie alla Municipale di Chiavari e ai carabinieri non ci sono stati feriti gravi oltre alla donna che è rimasta più che altro scioccata».