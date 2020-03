VIDEO | Coronavirus, in azione anche l'elicottero: vista dall'alto contro gli assembramenti

Il mezzo dei carabinieri ha aiutato i militari, impegnati nei controlli per il rispetto del decreto, a individuare eventuali assembramenti e persone in gruppo a spasso per strada.

In totale erano 13 le pattuglie disseminate tra Sampierdarena e Nervi: grazie alla vista fornita dall’alto dall’elicottero, i carabinieri sono potuti intervenire nelle zone in cui venivano registrati assembramenti di persone per disperderle e invitarle a tornare nelle proprie case.