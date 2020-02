VIDEO | Coronavirus, oltre 5mila chiamate. Ecco come lavora il "112"

Il numero unico 112 è stato potenziato per l'emergenza coronavirus, in arrivo altri otto operatori. In un giorno sono state cinquemila le chiamate dei cittadini ma l'assessore alla Sanità Sonia Viale avvisa: "Non chiamate per chiedere se potete andare in vacanza"